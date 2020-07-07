Шанхай, Китай, , 17:20 — REGNUM Генеральное консульство Российской Федерации в Шанхае (КНР) прокоммментировало ситуацию с отказом «Аэрофлота» вывозить собак из Китайской Народной Республики. Соответствующее заявление сделал сегодня, 7 июля, генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

По словам Шманевского, вся эта ситуация похожа не некий коммерческий проект.

«Попытка массового вывоза домашних животных в Россию выглядела скорее как некий коммерческий проект», — сказал генеральный консул.

Он рассказал, что в аэропорту «Пудун» зарегистрироваться на вывозной рейс собирались около 40 пассажиров более чем с 70 животными. Однако по существующим летным правилам на борт самолета можно было принять не более трети предъявленных питомцев. Авиакомпания разъяснила это пассажирам.

«В результате большая часть пассажиров, не получивших разрешение на перевозку животных, приняли решение вылетать без них», — отметил Шманевский.

Также он отметил, что ни в генеральное консульство России в Шанхае, ни в «Аэрофлот» не поступала информация о проведении волонтерской акции по спасению собак на фестивале собачьего мяса в Гуанчжоу.

Напомним, что в социальных сетях появилась информация о том, что некие волонтеры пытаются спасти собак с фестиваля собачьего мяса в китайском городе Гуанчжоу, где этих собак поедают граждане Китайской Народной Республики. Для этого они пытаются вывезти собак авиарейсами.