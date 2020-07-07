Москва, , 17:15 — REGNUM Парламентарии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое проходит 7 июля в режиме видеоконференции.

«Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы также заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга внутри Союзного государства. По его словам, «профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства».

Володин также коснулся бюджета Союзного государства.

«Что касается союзного бюджета на 2020 год, хочу обратить ваше внимание на недостаточную эффективность его использования. Четыре из двенадцати программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года — менее шестидесяти процентов», — отметил он, подчеркнув, что необходимо изучить ситуацию в каждом конкретном случае.