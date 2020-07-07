Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Одним из новых сопредседателей «Партии роста» стал музыкант, фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров. Об этом ИА REGNUM сообщили в политической организации.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение было принято 7 июля на съезде партии в Москве. Из-за «коронавирусных» ограничений мероприятие организовали в совмещенном формате: в зале присутствовали 50 делегатов, а еще 342 человека участвовали через видеоконференцию.

В партии решили учредить институт сопредседателей. В итоге ими стали десять человек: помимо Шнурова в списке оказались предприниматель Ксения Безуглова, депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель компании Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко, правозащитник Александр Хуруджи и бизнес-омбудсмен Борис Титов, который ранее единолично возглавлял партию.

Титов назвал главной задачей для партии — подготовку к выборам в Государственную думу 2021 года.

«Несмотря на проблемы, которые существуют в стране, «Партия роста» и весь бизнес сегодня — это неваляшки. Нас не только не положат на лопатки, мы встанем, восстановим свои предприятия и продолжим политическую борьбу. А уже через год станем парламентской партией, чей голос обязательно будет услышан», — убежден он.

Напомним, Сергей Шнуров вступил в «Партию роста» в феврале. На прямой вопрос тогда, будет ли он баллотироваться в петербургский ЗакС, где планировались довыборы, или Госдуму, он определенно не ответил.

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