Киев, , 16:44 — REGNUM Президент Венгрии Янош Адер направил письмо главе Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал разрешить ситуацию с загрязнением закарпатской реки Тисы.

Об этом пишет 7 июля украинское издание «Европейская правда», ссылаясь на официальную информацию пресс-службы президента Венгрии.

Президент Венгрии подчеркивает, что воды Тисы несут кучи мусора в эту страну, с которым венгерские власти уже не могут справиться.

«Загрязнение Тисы отходами не было уменьшено, и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки… Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве», — отмечает Адер, подчеркивая, что такая ситуация «недостойна европейских стандартов».

По его словам, основная причина загрязнения Тисы заключается в том, что население сбрасывает свои отходы в поймы рек.

ИА REGNUM напоминает, что «мусорный конфликт» между Венгрией и Украиной всплыл в тот момент, когда Киев изо всех сил пытается нормализовать отношения с соседней европейской страной. За последние месяцы произошел целый ряд встреч на высоком уровне, и было заявлено, что стороны готовятся к подписанию масштабного «примиряющего» меморандума.

В офисе президента Украины обращение президента Венгрии пока что не прокомментировали.