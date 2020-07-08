Нарьян-Мар, , 08:59 — REGNUM Вопрос с объединением Архангельской области и НАО Юрий Бездудный объявил закрытым. Главный исполнитель этого объединения даже не стал указывать на необходимость консультаций, уточнений, регионального референдума, нет, — он просто сказал: точка. Не пора ли поставить точку в определенных полномочиях Бездудного, рассуждает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Юрий Бездудный Vk.com/ страница Юрия Бездудного

Объединение двух регионов предлагалось обсудить еще в апреле, при экс-губернаторе НАО Александре Цыбульском, который был назначен врио губернатора Архангельской области. Это дало бы шанс НАО стабилизировать бюджет, а области — возможность полноценно участвовать в программах развития Арктики. Госслужащие НАО, однако же, опасались потерять статус и доход, и для того, чтобы дать гарантии трудоустройства ключевым чиновникам Нарьян-Мара, Бездудный не сделал ничего. Более того, нашел и в дальнейшем повод разозлить тех, кто не высказал возражений.

Так зачем федеральному центру руководитель региона, который довел регион до ситуации напряженности? Куда проще его заменить, не только снизив последствия его неудачи, но и открыв путь к решению вопроса с объединением.

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Отставить Бездудного — минимизировать последствия провала в Ненецком АО».