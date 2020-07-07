Улан-Батор, , 16:31 — REGNUM Бывший премьер-министр и новоизбранный член парламента Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат приговорен к 6 годам тюрьмы за злоупотребление служебными положениями. Суд вынес приговор 6 июля.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, политика обвиняли в злоупотреблении служебными положениями при выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых младшему брату.

Член парламента и бывший премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат был выдвинут кандидатом на парламентские выборы, прошедших 24 июня, и одержал победу в округе аймака Сэлэнгэ, хотя находился в это время в СИЗО.

Отметим, Жаргалтулгын Эрдэнэбат занимал пост премьер-министра Монголии с июля 2016 по сентябрь 2017 года.