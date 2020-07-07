Москва, , 16:29 — REGNUM Автор законопроекта о наказании чиновников за хамство депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сомневается в создании перечня оскорблений для применения норм, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

«Что касается такого списка, я сомневаюсь в том, что его можно сделать. Да, запрет на использование ненормативной брани существует, очень хорошо. Здесь же речь идет именно о расширении толкования. Формулировку, которую мы предлагаем, «в унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме», эта формулировка, которая уже присутствует сегодня в законодательстве. Если мы с вами посмотрим состав «Хулиганство», то там мы с вами эту норму увидим. Мы готовы к доработке законопроекта, несомненно, но главное не выплеснуть с водой младенца», — заявил Хинштейн.

Предлагаемым законопроектом понятие «в унизительной форме» не определено, заявили в комитете Госдумы по госстроительству.

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