Бишкек, , 16:22 — REGNUM Бывший спикер парламента Киргизии, депутат Чыныбай Турсунбеков скончался от двусторонней пневмонии, спровоцированной коронавирусной инфекцией. Последние дни своей жизни 59-летний парламентарий находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня, 7 июля, Турсунбеков был похоронен на Ала-Арчинком кладбище в столице Киргизии.

Участие в панихиде приняли вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, спикер Дастанбек Джумабеков, депутаты республиканского парламента, а также другие киргизстанские политики и общественные деятели.

Отметим, что заражение коронавирусной инфекцией также диагностировано еще у двух депутатов парламента Киргизии — у Жылдыз Мусабековой и у Бактыбека Турусбекова.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Киргизии официально зарегистрировано 99 летальных исходов среди пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В том числе семь — за последние сутки.