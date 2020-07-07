Вашингтон, , 16:20 — REGNUM Вооруженные силы США с сентября 2019 года по март 2020 года сократили численность боеготовых носителей стратегического ядерного оружия на 10 ракет морского базирования и на три стратегических бомбардировщика, сообщает 7 июля госдепартамент США.

По утверждению госдепа, 1 марта 2020 года в США были развёрнуты 398 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-3, 210 морских баллистических ракет Trident-2 и 47 стратегических бомбардировщиков B-2A и B-52H.

По сравнению с 1 сентября 2019 года, когда американские военные располагали 398 Minuteman-3, 220 Trident-2 и 50 бомбардировщиков B-2A и B-52H.

На основании этих данных отмечено, что за последние шесть месяцев количество боеготовых носителей стратегического ядерного оружия уменьшилось на 10 баллистических ракет морского базирования Trident-2 и на три стратегических бомбардировщика B-52H.

Как сообщало ИА REGNUM, по условиям договора СНВ-3, который остался единственным действующим договором между Россией и США об ограничении стратегических ядерных вооружений, обе стороны обязуются ограничивать свои ядерные арсеналы 700 носителями ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками для ракет.

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