Бишкек, , 16:10 — REGNUM В Киргизии складывается тяжелая ситуация, вызванная резким ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По словам высокопоставленного чиновника, правительству следовало «чуть раньше закупить кислородные концентраторы для пациентов с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией».

Также Боронов акцентировал внимание на том, что в республике возник дефицит лекарств для лечения пневмонии.

Вместе с тем, глава правительства отметил, что в Киргизии «пока нет острой нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких».

«По информации минздрава, у нас есть 570 таких аппаратов. Мы намерены приобрести еще 200 аппаратов ИВЛ», — подытожил он.