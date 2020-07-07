Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Города трудовой доблести могут появиться не только в России, но и на картах других стран СНГ. Об этом ИА REGNUM сообщили в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ.

Совет МПА СНГ принял постановление «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Документ одобряет практику присвоения национальными решениями государств-участников СНГ звания «Город трудовой доблести» тем населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Документ был принят в честь 75-летнего юбилея Победы «в целях сохранения общей исторической памяти о героизме народов бывшего СССР и противодействия фальсификации истории».

По мнению парламентариев, эта практика станет данью памяти труженикам тыла, благодаря которым экономика СССР спешно была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым.

Напомним, в 2020 году в России вступил в силу федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Совет МПА СНГ рекомендует парламентам государств-участников перенять такую практику.