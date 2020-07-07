Москва, , 15:57 — REGNUM Более половины (58%) сообщений ведущих СМИ Соединенных Штатов о реагировании России на коронавирус носит негативный характер, свидетельствуют данные исследования, проведенного МИА «Россия сегодня».

Так, специалисты проанализировали более 4 тыс. релевантных публикаций (где Россия упоминается более одного раза) с 12 марта по 14 июня в топ-5 печатных, онлайн, и ТВ ресурсов стран «Большой семерки», а также Китая.

Выяснилось, что наибольшее число негативных по отношению к России новостных сообщений появились в США (243), Германии (198) и Великобритании (168).

Лидерами по числу положительных сообщений о России стали средства массовой информации Китая (237), Италии (35) и Франции (21).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и Госдеп США, чтобы разрушить Россию.

США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране для сохранения своего доминирующего положения в мире, отметил спикер.