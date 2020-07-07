Москва, , 15:54 — REGNUM Законопроект, уточняющий понятие «оскорбление» и повышающий штрафы, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Согласно поправкам в КоАП, оскорбление — это «унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

"По сложившейся практике, к ответственности за оскорбление могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику. Но русский язык гораздо богаче, и мы знаем массу примеров, когда оскорбление не сопровождается матерной бранью, но при этом не становится менее унизительным и оскорбляющим. Мы предлагаем устранить это, расширив диспозицию статьи «Оскорбление» (статья 5.61 КоАП РФ) и прописав, что оскорбление будет у нас, как сегодня, выражаться в неприличной форме или иной унизительный, оскорбляющей общественную нравственность форме», — пояснил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, повышается штраф для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (действует — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.); для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (действует — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей); для юр. лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (действует — от 50 тыс. до 100 тыс.).

Существенно повышаются штрафы за оскорбление через СМИ, в соцсетях и в интернете, а также в ходе публичного выступления. Максимальный штраф на граждан вырастет до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 700 тыс. рублей.

Также вводится административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) — в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо дисквалификации на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

«Мы надеемся, что закон станет серьезным ступором, профилактирующим фактором, который заставит многих наших коллег по государственной службе задуматься, прежде чем позволять себе какие-то непочтительные, оскорбительные, унижающие честь и достоинство реплики и замечания высказывать», — отметил Хинштейн.

Комитет Госдумы по госстроительству намерен разработать закрытый перечень оскорблений в рамках реализации норм о штрафах для чиновников за хамство, сообщил депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

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