Пхеньян, , 15:49 — REGNUM КНДР вновь усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить вспышку коронавируса, сообщает северокорейская газета Minju Choson.

В статье отмечается, что в стране принимают строгие меры по усилению наблюдения на границах и вдоль береговой линии, а также правила по дезинфекции и сжиганию любых предметов, попадающих в страну по воде или воздуху.

Ранее, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сообщил, что страна с лёгкостью прошла период активного распространения коронавирусной инфекции в мире благодаря усилиям Трудовой партии Кореи.

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