Москва, , 15:40 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству намерен разработать закрытый перечень оскорблений в рамках реализации норм о штрафах для чиновников за хамство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

«Понятие «в унизительной форме» не определено, комитет обратил на это внимание, и под закрытым перечнем оскорблений как раз подразумеваются конкретные виды, которые будут изложены», — уточнил представитель комитета депутат Госдумы Пинский.

Согласно обсуждающимся в первом чтении поправкам в КоАП, оскорбление — это «унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной форме или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

За повторное совершение такого правонарушения, как оскорбление, для чиновников предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.

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