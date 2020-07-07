Москва, , 15:46 — REGNUM Выборы президента США на данный момент засасывают в себя не только регионы и отдельные страны, а уже и все мировое информационное пространство из-за чего на кону информационная безопасность мира. Такое мнение 7 июля высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе онлайн-конференции «Мир глазами СМИ в 2020 году», которую организовало МИА «Россия сегодня».

Как отметила официальный представитель российского МИД, в настоящее время выборы в США стали глобальной проблемой, высветившейся в гораздо большем масштабе, нежели это было раньше.

«Электоральные (американские) циклы как воронка начинают в себя засасывать все международное и мировое информационное пространство, уже не регионы, не отдельные страны, а, по большому счету, весь мир становится заложником очередной электоральной волны в США», — заявила Захарова.

Также она подчеркнула, что Соединенным Штатам уже недостаточно только себя и подтягивания отдельных регионов и стран.

«Сегодня на кону информационная безопасность всего мира. Этo важная и опасная тенденция», — указала дипломат.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что крушение мифа о свободе слова и свободе СМИ произошло в США, это свершившийся факт.