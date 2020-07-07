Кишинёв, , 15:35 — REGNUM Существующий парламент Молдавии «должен быть перезагружен», причём произойти это должно как можно скорее. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

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«Нынешний парламент себя скомпрометировал, — подчеркнул в интервью Sputnik Moldova глава республики. — Этот законодательный орган должен быть перезагружен».

При этом Додон подчеркнул, что, несмотря на вердикт Конституционного суда о невозможности проведения досрочных выборов в молдавский парламент в один день с президентскими, отказываться от этой идеи он не намерен.

«Мы будем опираться на волю народа и, если потребуется, организуем досрочные парламентские выборы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства», — подчеркнул Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику высказал мнение, что парламент республики должен быть распущен, причём «любым путём». Он указал на то, что орган власти дискредитировал себя, так как, срывая заседания, намеренно блокирует работу правительства и не даёт представить перед обществом инициативу об изменении государственного бюджета.

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Добавим, что 7 июля Конституционный суд Молдавии в ответ на поданный ранее запрос депутатов вынес вердикт о том, что президентские и досрочные парламентские выборы не могут быть проведены в один день. Также КС постановил, что роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата главы государства запрещён при любых обстоятельствах.