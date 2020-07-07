Москва, , 15:40 — REGNUM Российская сторона не собирается уговаривать США участвовать в Договоре по открытому небу. Об этом заявил 7 июля начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Он добавил, с российской стороны «все опции открыты», но дальнейшие шаги Москва будет выстраивать только на основе взаимных интересов.

«И уговаривать США [остаться] в договоре мы не собираемся», — подчеркнул Бушуев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США более не воспринимаются как партнёр, с которым можно договариваться.

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