Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM Адвокат схимонаха Сергия (Романова) Светлана Герасимова заявила о намерении обжаловать приговор, согласно которому монаху назначили штраф за распространение фейков. Об этом юрист заявила после заседания суда.

«Решение состоялось. Мы с ним не согласны и далее мы будем его обжаловать», — сказала Герасимова.

По словам адвоката, в материалах дела о распространении фейков имелся документ, подписанный якобы Сергием, но монах не ставил данную подпись.

Как сообщало ИА REGNUM, монаху назначили штраф в 90 тысяч рублей.

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