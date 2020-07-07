Донецк, , 15:23 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) начала работу в режиме видеоконференции подгруппа по безопасности в Донбассе. Об этом 7 июля заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному плановому раунду переговорного процесса в формате видеоконференции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ходе видеоконференции будет согласован список дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, а также текст проекта дополнения к рамочному решению и трех новых участков для дальнейшего разведения сил и средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что силовики Украины за истекшие 24 часачетырежды нарушили режим прекращения огняна территории республики.

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