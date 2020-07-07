Москва, , 15:25 — REGNUM Крушение мифа о свободе слова и свободе СМИ произошло в США, это свершившийся факт. Об этом заявила 7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Крушение понятий, якобы формировавшихся годами, произошло подобно разрушению колосса. Всё, что предлагалось миру как образец — больше не работает, добавила она.

«Мы видим запреты на использование выражений, которые ещё вчера были общедоступными и не вызывали ни у кого никаких сомнений», — сказала Захарова.

В США сносят памятники — недавние символы Америки, запрещают книги и фильмы. Эта разрушительная волна отразится на остальном мире, и пока неясно, что лучше — лицемерное отсутствие полной свободы или полное крушение основ вообще, отметила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, снос монументов и ограничения на просмотр фильмов, связанных с рабовладением, происходят в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

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