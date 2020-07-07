Путраджая, Малайзия, , 15:13 — REGNUM Заседание парламента Малайзии возобновится с 13 июля 2020 года, сообщает Antara.

«Государственный совет также соберется со 2 по 23 сентября 2020 года», — заявил министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб на 112-й пресс-конференции.

Государственный совет, верхняя палата парламента Малайзии, состоит из 70 сенаторов, из которых 26 избираются законодательным собранием штата, по два сенатора от каждого штата.

Напомним, ранее оппозиционные законодатели, среди которых бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, должны представить ходатайство о недоверии действующего премьер-министра страны Мухиддина Ясина на парламентской сессии.