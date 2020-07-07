Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, направленный на совершенствования порядка исчисления сроков зачета наказаний в виде принудительных работ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Предлагается привести положения УИК РФ об исчислении срока принудительных работ в соответствие со ст. 72 Уголовного кодекса РФ предусмотрев, что в срок принудительных работ засчитываются время содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в соответствии с УИК РФ, из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ (действует — за один день принудительных работ), один день следования в исправительный центр под конвоем за один день принудительных работ, один день краткосрочного выезда за один день принудительных работ.