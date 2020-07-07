Киев, , 15:09 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает абсолютно неприемлемым требование ЕС к правительству Украины и парламенту отказаться от поддержки украинского машиностроения.

Соответствующее заявление политика обнародовано сегодня, 7 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель оппозиции напомнил, что речь идет об официальном письме, которое 3 июля 2020 года посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас направил премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову. В этом письме посол ЕС обратился к руководству Украины и фактически потребовал отменить последние действия кабмина и парламента, направленные на стимулирование работы украинского машиностроения.

«Матти Маасикас, вопреки дипломатическим нормам, позволил себе прямую и необоснованную критику проекта постановления кабинета министров Украины «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства», опубликованного 11 июня 2020 года», — отметил политик.

Медведчук объяснил: этим проектом постановления Кабмина предусматривается, что 15−30% комплектующих к импортируемой продукции машиностроения должны производиться на Украине. Однако такая попытка защитить отечественного производителя и стимулировать развитие отрасли вызвала недовольство ЕС.

«На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации», — заявил посол ЕС на Украине, подразумевая под «основами» соглашения ВТО и соглашение об ассоциации с ЕС.

Впрочем, и на этом посол ЕС не остановился, констатирует депутат. Он обрушился с критикой на законопроект № 3739 «О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности», так как он «нарушит ст. IV соглашения ВТО и ст. 151 (1) соглашения об ассоциации».

«Евросоюзу не нравится, что в Украине появились хоть какие-то перспективные планы поддержки отечественного машиностроения», — констатировал Медведчук.

Но, как отметил политик, поддержать украинское машиностроение действительно необходимо, причем срочно.

«Падение объемов выпуска машиностроительной продукции в Украине только за последний год составило 22,4% (май 2020-го к маю 2019-го). Снижение экспорта продукции машин и оборудования из Украины составило в апреле 2020 года 28,6% (к апрелю 2019-го). Причем украинская машиностроительная продукция не составляет конкуренции продукции стран Евросоюза и в эти страны даже не экспортируется», — привел данные Медведчук.

Он также добавил, что сотрудничество Украины с ЕС негативно сказывается на украинской экономике в целом.

В частности, согласно данным Госстата, по итогам 4 месяцев 2020 года экспорт товаров Украины в страны ЕС сократился на 10,7% — до $6,7 млрд, а его доля упала до 38,5%. Сальдо двустороннего товарооборота составило минус $1,1 млрд.

«Более того, обещанная евроинтеграторами в 2014 году диверсификация и замещение евразийских рынков с помощью европейских также полностью провалены. К примеру, по итогам 2019 года Украина экспортировала товаров в страны Евросоюза на $20,7 млрд (доля — 41,5%), на рынки стран СНГ — на $6,7 млрд (13,4%). Если сравнивать с 2011 годом, когда был зафиксирован пик торговли Украины с ЕС и СНГ, то годовой объем экспорта товаров в страны Евросоюза вырос всего лишь на $2,8 млрд (с $17,9 млрд), тогда как в страны СНГ — обвалился на немыслимые $19,5 млрд (с $26,2 млрд)… Это привело к глубочайшему кризису в промышленности, невыполнению бюджетных поступлений, рекордным заимствованиям, появлению многомиллионной армии безработных и трудовой миграции, тотальной нищете», — подчеркнул депутат.

Парламентарий уверен, что письмо Маасикаса является очередным подтверждением того, что в Европе Украину рассматривают не как самодостаточную страну с развитой экономикой, а как колонию и сырьевой придаток.

«Евросоюз проводит в отношении Украины колониальную политику, пытаясь окончательно превратить нашу страну в сырьевой придаток. Это не «партнеры», а именно колонизаторы. Партнер, наоборот, пошел бы навстречу, помог в трудную минуту. Эти же господа изо всех сил пытаются столкнуть Украину в доиндустриальный период, в средневековье», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, промышленное производство в мае снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле спад составил 16,2%. В целом за январь — апрель этого года спад промпроизводства на Украине составил 7,9%.