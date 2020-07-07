Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Вашингтон послал грузинским властям месседж, который нельзя игнорировать. Так прокомментировала лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе опубликованный Палатой представителей США законопроект о «заморозке» в 2021 году 15% финансовой помощи для Тбилиси, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По мнению оппозиционного политика, поведение Вашингтона подтверждает претензии к властям Грузии со стороны оппозиции, а лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили нужно «образумиться».

"Это посыл, который очень дорого обойдется Бидзине Иванишвили, если он не образумится, не проведет нормально выборы и не обеспечит смену единоличного правления на нормальное, справедливое, многопартийное правление», — сказала Бурджанадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей США был разработан законопроект об удержании 15% от $132 млн, предназначенной для помощи Грузии. Госдеп, если закон примут, сначала должен будет доказать членам палаты, что грузинские власти продолжают развивать «институты демократии» в стране прежде, а потом выплатить все эти средства.

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