Москва, , 14:59 — REGNUM Нефтедобывающие компании должны нести ответственность за безопасность и сохранность окружающей среды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После аварии в Норильске, когда в водоемы попали тысячи тонн дизельного топлива, президент России Владимир Владимирович Путин поручил Государственной думе и правительству ускорить работу над данным законопроектом. Сегодня закон принят», — отметил Володин.

Закон повышает ответственность компаний, занимающихся нефтедобычей, они должны будут финансово обеспечить не только ликвидацию разлива, но и возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, отметил спикер Госдумы.

Кроме того, компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны будут разработать и утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти.

«Компании, ведущие такой бизнес, должны понимать свою ответственность за безопасность и сохранность окружающей среды. Любой ущерб, нанесенный природе, должен быть возмещен, и именно этот вопрос решается принятыми сегодня поправками», — добавил он.

Нормы стали актуальны из-за скандального разлива нефтепродуктов на предприятии в Норильске. По текущему курсу ЦБ размер ущерба составляет около $2,1 млрд. Это более 40% от свободного денежного потока «Норникеля» за 2019 год ($4,9 млрд).

По данным комитета Госдумы по экологии, в России происходят около 10 тыс. нефтерозливов в год.

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