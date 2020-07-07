Самара, , 15:04 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с представителями фитнес-клубов Самары. Об этом 7 июля он сообщил на своей странице в социальной сети.

По словам главы региона, на встрече обсуждался вопрос о дате открытия клубов для занятий спортом.

Азаров отметил, что эти спортивные заведения откроют только после того, как будет дано разрешение областного Роспотребнадзора. А пока он предложил собравшимся подготовить список с дополнительными санитарными мерами, которые спортивные клубы готовы соблюдать. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании областного оперативного штаба.⠀

Глава региона напомнил представителям бизнеса о мерах поддержки предприятий, которые были приняты как на федеральном так и региональном уровнях. Кроме этого, Азаров поручил чиновникам подробно проанализировать острые вопросы, при решении которых фитнес-клубам нужна поддержка.

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