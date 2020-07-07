Аддис-Абеба, , 15:02 — REGNUM Силы безопасности арестовали пять старших членов ведущей оппозиционной партии Эфиопии после прошедших на прошлой неделе протестов, в результате которых погибли более 160 человек. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя партии «Фронт освобождения Оромо».

В соответствии с заявлением Давуда Ибса, политики были задержаны в столице страны, Аддис-Абебе.

Беспорядки в Эфиопии начались неделю назад после убийства популярного певца этноса оромо Хачалу Хундессы. Оромо являются самой крупной этнической группой в Эфиопии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эфиопии рассказали о последствиях массовых акций протеста