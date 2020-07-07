Москва, , 14:55 — REGNUM В Россию не поступали официальные запросы о помощи от Монголии и КНР в связи с зафиксированными там случаями заражения чумой. Об этом заявил 7 июля директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в ходе онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

«Каких-то официальных просьб к нам не поступало», — сказал дипломат.

Зиновьев предположил, что китайские и монгольские специалисты способны сами принять нужные меры. Он добавил, что на территориях, где были выявлены заражения, такое происходит почти каждый год. И в КНР, и в Монголии для борьбы с чумой есть алгоритмы.

Заболевшим людям оказывают помощь. В Россию болезнь проникнуть не должна, так как границы сейчас почти полностью закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее случаи заражения бубонной чумой произошли на севере Китая и в Монголии.

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