Киев, , 14:58 — REGNUM По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в стране должен быть принят отдельный закон, регулирующий статус русского языка и языков других нацменьшинств.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сегодня, 7 июля, во время устных слушаний по делу о конституционности «языкового закона». Заявление Вениславского приводит государственное информагентство «Укринформ».

»Верховная Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского языка и других языков нацменьшинств», — сказал Вениславский.

По его словам, рассматриваемый сейчас языковой закон касается правового регулирования применения исключительно украинского.

«Предметом правового регулирования данного закона не является статус других языков», — уточнил представитель Зеленского.

Вениславский также отдельно подчеркнул, что позиция президента относительно украинского языка как единственного государственного остается неизменной.

ИА REGNUM напоминает, что напоминает, что сегодня КСУ начал рассматривать дело о конституционности т.н. «языкового» закона, который был принят Верховной радой предыдущего созыва при президентстве Петра Порошенко. С соответствующим иском с суд обратилась группа из 51 депутата парламента нынешнего созыва, заявляя, что закон направлен на дискриминацию русского и других языков национальных меньшинств Украины. Рассмотрение этого вопроса не будет моментальным — ожидается несколько открытых заседаний, после чего суд перейдет к закрытой части.