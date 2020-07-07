Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози поздравил с юбилеем первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили 7 июля в пресс-службе экс-президента республики.

Саркози пожелал юбиляру здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Бывший французский лидер отметил, что высоко ценит дружеские отношения с Назарбаевым.

Бывший глава Казахстана, в свою очередь, поблагодарил экс-президента Франции и отметил исключительную важность казахстанско-французского Договора о стратегическом партнерстве, подписанного в 2008 году в Париже.

Напомним, 6 июля первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил свое 80-летие. В его адрес поступило множество поздравлений от глав иностранных государств и руководителей международных организаций.

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