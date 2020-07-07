Москва, , 14:52 — REGNUM Избрание Дональда Трампа президентом США дало миру шанс, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Почти каждый американский президент сидит по два срока. И это даёт восьмилетку, с помощью которой американское руководство и американский истеблишмент добивается своего во всём мире, — сказал Мухин. — США до Дональда Трампа добивались практически всех задач, которые они поставили. Дональд Трамп — это системная ошибка в этой конструкции, которая дала миру шанс. Потому что у человека явно когнитивный диссонанс. Он должен играть по правилам, которые ему навязывают. А с другой стороны, он как нормальный человек пытается с этим бороться. И эту борьбу Трампа мы сейчас наблюдаем».

И это, как подчеркнул Мухин, «обрушает конструкцию доминирования США во всём мире».

«Так стремительно, что даже не верится», — сказал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия больше не видит в Соединённых Штатах партнёра, с которым можно договариваться.

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