Сеул, , 14:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь 14 странам Азии и Африки, столкнувшихся с продовольственным кризисом из-за нашествия саранчи, наводнений и пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, власти страны намерены выделить на гуманитарную помощь 4 млн. Известно, что помощь будет оказана через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН) и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО).

В числе стран-получателей помощи Йемен, Пакистан, Эфиопия, Кения и Южный Судан.

По данным ВПП ООН, только в Восточной Африке более 25 млн человек страдают от продовольственного кризиса.