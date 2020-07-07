Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло своим кандидатом на пост губернатора Ростовской области Василия Голубева. Соответствующее решение было принято сегодня, 7 июля, на конференции отделения правящей партии, передаёт ИА REGNUM.

На партийной конференции Василий Голубев представил основные результаты, достигнутые областью за пять лет. В ходе тайного голосования выдвижение кандидатуры Голубева на должность главы региона от партии «Единая Россия» было поддержано подавляющим большинством голосов — 149 «за». Оппонент действующего губернатора — депутат донского парламента, руководитель ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятиях» Виктор Халын — набрал четыре голоса.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля в облизбирком поступили документы о выдвижении первого кандидата на пост губернатора Ростовской области. Им стал руководитель КПРФ в Законодательном собрании региона Евгений Бессонов.

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