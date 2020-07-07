Москва, , 14:46 — REGNUM Электронная коммерция стремительно растёт и теперь может стать основой для поддержки восстановления малого предпринимательства в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава «Почты России» Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Электронная коммерция нам дала значительный прирост выручки по 2019 году, мы перешагнули планку в 200 млрд, начиная в 2009 году с 90 млрд. Это стремительный рост», — заявил Акимов.

По его словам, каналы электронной торговли приобретают особую актуальность в связи с перезапуском малого и среднего предпринимательства после периода пандемии.

«Это идеальная история для запуска бизнеса, но нужно одновременно дать и меры господдержки, дать хорошую логистику. «Почти России» — единственная организация, которая может из точки в точку… не беру столицы, например из Челябинска в Хабаровск, доставить любое отправление, дать облачные сервисы, бухгалтерию, коммерческий учёт и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн», — указал он.