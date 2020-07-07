Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Разработка членами Палаты представителей США законопроекта, предусматривающего «заморозку» 15% финансовой помощи Грузии в 2021 году, говорит о том, что Вашингтон в отношении Тбилиси перешел от стимулирования к принуждению. Так, 7 июля агентству «ИнтерпрессНьюс» прокомментировал инициативу американских законодателей грузинский политолог и экономист Гия Хухашвили.

Эксперт отметил, что предложение членов палаты представителей свидетельствует о резком ухудшении отношения к правящей партии «Грузинская мечта». По мнению политолога, тут важен не размер «замороженной» суммы, а принципиально новый подход Вашингтона.

«Не удивлюсь, если в «Грузинской мечте» найдутся такие, которые скажут, что «ну и что, 15% не такая уж большая сумма». Тут речь не о размере, это политически тревожный акт, а не с финансовой точки зрения, поскольку он политически беспрецедентен», — сказал Хухашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США разработал законопроект, в котором предусмотрено удержание 15% от $132 млн выделенных для помощи Грузии в рамках финансирования программ Госдепа. Американское дипломатическое ведомство, если закон примут, сможет выплатить все средства, только если докажет членам палаты, что Тбилиси продолжает идти «курсом демократии».

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