Киев, , 14:49 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины должно расследовать «политическое давление» на уволенного с должности главы национального банка страны Якова Смолия.

Соответствующее обращение в ГБР сегодня, 7 июля, направила народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фриз отмечает, что было направлено обращение в ГБР с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице главы НБУ Якова Смолия и «обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования».

Политик ждет оперативной реакции ведомства на ее обращение и открытие соответствующего дела.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля Верховная рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия, который ранее подал заявление об отставке по собственному желанию из-за «политического давления». Смолий выступал в парламенте перед отставкой и его попросили объяснить, о каком политическом давлении идет речь. Банкир объяснил, что это проплаченные митинги под Нацбанком, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки, однако не выдвинул никаких конкретных обвинений.