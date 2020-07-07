Париж, , 14:40 — REGNUM Назначенный на должность главы МВД Франции Жеральд Дарманин отправился с визитом в департамент Ивелин, передает BFM TV.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин совершил свою первую поездку. В настоящее время он находится в полицейском участке департамента Ивелин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, жители Франции удовлетворены составом нового правительства (51%) и назначением Жана Кастекса на пост премьер-министра страны (52%).

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