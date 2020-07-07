Москва, , 14:37 — REGNUM Германия, которая в следующие полгода будет председательствовать в Совете Евросоюза, ставит перед собой целый ряд основных задач. Так, в частности, одним из приоритетов председательства ФРГ в ЕС является укрепление отношений Европейского союза с Россией. Об этом сегодня, 7 июля, в ходе пресс-брифинга заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

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Дипломат представил «семь вызовов», на которые Германия постарается максимально эффективно отреагировать за время своего председательства в ЕС.

«Первый из них — борьба с коронавирусом, сотрудничество по линии здравоохранения», — подчеркнул посол.

Также, в числе приоритетов, экономическое и социальное восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сохранение хороших отношений со странами, которые покинули ЕС, вопросы, связанные с изменениями климата.

Кроме того, Германия планирует добиться прогресса в регулировании миграции внутри ЕС, продолжать развивать отношения с соседствующими странами и другими регионами, особенно с Западными Балканами, Африкой и Китаем, сообщает РИА Новости. Также важным, по словам дипломата, видятся и вопросы международной безопасности, вопросы урегулирования в Ливии, Сирии и Иране.

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