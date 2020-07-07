Москва, , 14:36 — REGNUM 1 ноября в «Почте России» в очередной раз повысят зарплаты, и это произойдёт в любом случае, даже если случится вторая волна коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава «Почты России» Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы её не откладывали. Она коснулась 38 тыс. человек. Проведём такую же волну повышения, она у нас идёт по регионам, 1 ноября. Она коснётся 48 тыс. человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют», — заявил Акимов.