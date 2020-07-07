Москва, 7 июля 2020, 14:35 — REGNUM История с обвинениями России в тех или иных проступках не закончится после того, как в Америке пройдут выборы президента США, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя публикации в американских СМИ, авторы которых написали о сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times написала, что американская разведка призналась, что не обладает прямыми доказательствами сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте ранее в этом сюжете: У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами*
Читайте развитие сюжета: Политолог предсказал вооруженные конфликты в США