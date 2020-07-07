Москва, , 14:35 — REGNUM История с обвинениями России в тех или иных проступках не закончится после того, как в Америке пройдут выборы президента США, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя публикации в американских СМИ, авторы которых написали о сговоре России с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эта ситуация была медийно-резонансная. Под ней нет никаких оснований. Но американцы ловко разыграли эту кампанию. 10 дней трепали нам нервы, и эта тема муссировалась. Я не удивлюсь, если будет снят очередной сериал на эту тему, — сказал Мухин. — Более того, мне кажется, что мы имеем дело с внутренней американской историей про выборы. Американская модель поведения — обвиняй, настаивай, но никогда не оправдывайся и не извиняйся. Это надо просто принимать как данность. Я не думаю, что всё это закончится вместе с избирательной кампанией. Хорошо не будет. Чем бы ни закончились выборы в США — Трамп или Байден, России от этого будет только хуже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times написала, что американская разведка призналась, что не обладает прямыми доказательствами сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами*

Читайте развитие сюжета: Политолог предсказал вооруженные конфликты в США