Москва, , 14:34 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла пакет законов в сфере государственных и муниципальных социальных заказов на услуги в отраслях социальной сферы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Регламентируются отношения, связанные с формированием и исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, в отраслях социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм), права и обязанности участников таких отношений.

Также регламентируются отношения, связанные со способами отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на конкурентной основе с осуществлением контроля за соблюдением установленных требований.

Защищаются и права потребителя таких услуг.

Одновременно предлагается освободить от обложения НДС реализацию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, оказываемых в соответствии с соглашениями, заключенными по результатам отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (за исключением соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания).