Москва, , 14:29 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Законом ограничивается применение особого порядка судебного разбирательства (то есть без проведения судебного разбирательства) уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Сейчас предусмотрено, что особый порядок может быть применен по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, то есть в том числе и к умышленным тяжким преступлениям.

Также законом предусматривается возможность по результатам рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства вынести постановление о прекращении уголовного дела, в том числе в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа либо в связи возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе России.