Москва, , 14:27 — REGNUM Персонал, который потерял работу в других отраслях из-за пандемии коронавируса, успешно трудоустроился в «Почте России». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава «Почты России» Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас здорово уменьшилась текучка, практически на четверть по сравнению с предыдущим годом», — заявил Акимов.

Несмотря на то, что работа по доведению зарплат до среднерегиональных ещё не завершена, тем не менее «для людей даже скромный доход оказался привлекательным», отметил он.

«Мы открыли 5 тысяч новых вакансий. Мы даже временно трудоустроили персонал, который потерял офлайновый ритейл, магазины, которые вынуждены были закрываться», — указал он.