Москва, , 14:25 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла законопроект о гарантиях для уволенных в связи с ликвидацией предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Поправками в Трудовой кодекс закрепляется обязанность работодателя в срок не позднее 15 календарных дней со дня обращения работника выплатить уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, средний месячный заработок за 2-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц — в случае, если длительность периода трудоустройства такого работника превышает 1 месяц.

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель обязан будет выплатить работнику, уволенному по указанным обстоятельствам, средний месячный заработок за 3-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение 2 месяцев со дня увольнения.

При этом предусматривается право работодателя взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего месячного заработка за 2-й месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты.

Закрепляется, что при ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством.

Аналогичные правила предусматриваются для работников, увольняемых из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом ряда особенностей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России уволенные работники получают дополнительные гарантии