Москва, , 14:24 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о весе посылок и передач для осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Максимальный вес одной передачи или посылки для осужденного не должен превышать 20 кг, одной бандероли — 5 кг.

Сейчас предусмотрено, что максимальный вес одной посылки или бандероли определяется почтовыми правилами: вес одной передачи не должен превышать установленный вес одной посылки. При этом в отношении посылок Правилами оказания услуг почтовой связи определена только предельная масса посылок, пересылаемых в рамках международного сообщения.

Также законом предлагается исключить указание на бандероли как на почтовые отправления, в которых осужденные к лишению свободы получают в соответствии с медицинским заключением лекарственные средства и предметы медицинского назначения. Такое решение принимается потому что бандероли могут содержать только печатные издания рукописи, деловые бумаги, фотографии.

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