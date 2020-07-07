Лондон, , 14:24 — REGNUM Фактор вышедшей из ЕС Великобритании, работающей на американцев в «независимом качестве», осложнит политику нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 июля, комментируя высказывания Майка Помпео.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что введение Лондоном (в самостоятельном режиме — впервые после выхода из ЕС) санкций против граждан России, Саудовской Аравии, КНДР и Мьянмы — это «начало новой эры для санкционной политики» и что британские санкции — «мощный инструмент для усиления ответственности за нарушения прав человека во всем мире».

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«США давно испытывали потребность в близком им европейском партнёре с формальной самостоятельностью. Прибалты и Польша для этого не подходят, так как, хотя и являются проводниками американских установок, всё же связаны внутренними правилами Европейского союза.

Великобритания теперь ими не связана. Это касается далеко не только политики санкций, но их, как мы видим, в первую очередь. Лондон теперь может поддержать Вашингтон даже по вопросу, скажем, о санкциях в отношении «Северного потока — 2». Это надо иметь в виду.