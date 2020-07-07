Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в представленном на рассмотрение законопроекте о финансировании внешних операций Госдепа на 2021 год, предусмотрел «заморозку» 15% от финансовой помощи, предусмотренной для Грузии. Текст документа был опубликован 7 июля Палатой представителей.

Ранее был определен размер финпомощи Тбилиси в размере $132 млн. В случае принятия законопроекта 15% от этой суммы, или почти $20 млн, Госдеп сможет перечислить, только представив убедительные доказательства Палате представителей, что в Грузии происходит усиление демократии и верховенства права.

Члены палаты также предусмотрели в документе, что финансирование не должно приостанавливается по статьям на развитие демократии и гражданского общества.

Стоит отметить, что реформа избирательного законодательства Грузии, завершившаяся в начале июля, проходила под давлением официальных представителей США и Евросоюза, которые затем выразили удовлетворение действиями Тбилиси, но указали на недостатки.

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