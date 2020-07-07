Москва, , 14:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о передаче информации об опасном заболевании освобожденных осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

В случае освобождения от отбывания наказания администрация учреждения, исполняющего наказание, передает информацию в отношении осужденного, страдающего заболеванием, включенным в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, органу исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья по избранному им месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи.

Перечень передаваемой информации, порядок ее передачи и порядок обмена информацией в случае неприбытия осужденного к избранному им месту жительства определяются правительством РФ.

Отметим, что перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверждается правительством РФ.

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