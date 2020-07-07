Москва, , 14:21 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о присяге сотрудников Росгвардии, имеющий звание полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

В федеральном законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» предусматривается Присяга сотрудника войск национальной гвардии для сотрудников, впервые поступивших на службу в войска Росгвардии.

«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности, один из авторов законопроекта Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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